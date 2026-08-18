Fabriqué en France

Das DENFC, exutoire de désenfumage
La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
Thématique du 6 juin au 19 juin
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EXTENS'K est une gamme d'espaces à vivre alliant qualité architecturale et confort. Elle permet des extensions bioclimatiques modernes, à isolation thermique continue (toiture/parois...
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