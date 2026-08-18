Plafonds et faux plafonds

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 26 mai au 5 juin
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Conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, l'Hôtel de Ville de Montpellier, bâtiment performant et durable, bénéficie des dernières technologies architecturales. Des plafonds acoustiques...
L’utilisation de nouvelles technologies et techniques de fabrication a permis de créer des surfaces lisses, aux couleurs homogènes, offrant ainsi une parfaite pérennité...
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