Reconnu depuis plus de 25 ans comme une entreprise spécialisée dans le Désenfumage Naturel (Électrique, Pneumatique, Mécanique), notre professionnalisme validé par la certification ISO 9001 nous permet de concevoir et de proposer des solutions pour l’évacuation des fumées et la ventilation. Nos produits sont certifiés CE et répondent à la marque de qualité NF. Nous participons activement à la normalisation Européenne et Française en étant membre de la FFMI (Fédération Française des Métiers de l’Incendie) au sein de ces deux syndicats professionnels : le GIF (Groupement des Installateurs Français) et le GESI (Groupement français des industries Electronique de Sécurité Incendie).