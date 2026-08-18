Fenêtre et véranda

Extension d’habitat EXTENS'K
EXTENS'K est une gamme d'espaces à vivre alliant qualité architecturale et confort. Elle permet des extensions bioclimatiques modernes, à isolation thermique continue (toiture/parois...
Thématique du 25 octobre au 5 novembre
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La gamme de fenêtres PVC Winergetic Premium Passive a su innover en mettant la technologie de l'aéronautique spatial au service de la menuiserie. Issue du service R&D d’Oknoplast,...
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