SWISSPACER
8280 Kreuzlingen,
Suisse
SWISSPACER est une société Suisse concevant et fabricant des intercalaires warm edge innovants.
Doté d’un savoir-faire et d’une technologie de pointe, SWISSPACER est en mesure d’offrir le composant essentiel de l'efficacité thermique des fenêtres.
En améliorant l'isolation au bord du vitrage et en empêchant la fuite du gaz isolant les intercalaires warm edge minimisent les déperditions énergétiques des bâtiments au travers des fenêtres et des façades.
Les besoins en chauffage et en climatisation sont ainsi significativement réduits grâce à l’utilisation des espaceurs thermiques signés SWISSPACER.
Fondée en 1998, SWISSPACER est une filiale Saint-Gobain. En anticipant les exigences énergétiques imposées par la société, SWISSPACER est devenu un hyper spécialiste sur un marché de niche qui n'a fait que s'accroître depuis.
SWISSPACER, c'est l'assurance d'un partenaire performant pour l'avenir.
Le savoir-faire de Swisspacer:
- SWISSPACER Advance – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
- SWISSPACER Ultimate – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
- L’excellence en matière d’intercalaire isolant : SWISSPACER Ultimate
A vitrages et châssis égaux, SWISSPACER V affiche aujourd’hui le meilleur Psi du marché. C’est la garantie d’une nette amélioration du coefficient thermique global Uw des menuiseries à des coûts...
SWISSPACER V, L’INTERCALAIRE WARM EDGE
La chasse aux déperditions thermiques est l’impératif du cahier des charges des prescripteurs. SWISSPACER V, c’est aller plus loin en isolation vitrage, c’est aussi un assemblage automatisé pour toutes...
L’excellence en matière d’intercalaire isolant : SWISSPACER Ultimate
SWISSPACER a conçu un intercalaire Warm-Edge fabriqué sur la base d’un composite chargé en fibre de verre. L’ULTIMATE bénéficie d’un feuillard composite d’une épaisseur infime. Comparé au SWISSPACER V,...
SWISSPACER Advance – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
SWISSPACER Advance est un intercalaire performant étant devenu aujourd’hui le warm edge de référence de gamme intermédiaire. Un intercalaire warm edge doit non seulement atteindre les meilleures performances,...
SWISSPACER Ultimate – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
SWISSPACER Ultimate s’est rapidement démarqué sur le marché des intercalaires à bord chaud grâce à ses excellentes et uniques performances thermiques. Ultimate reste aujourd’hui l’intercalaire warm edge...
Intercalaire à rupture de pont thermique SWISSPACER V
SWISSPACER V est un intercalaire Warm-Edge, constitué d’une membrane en matériau composite de fibres de verre et d’une fine feuille d’acier inox, garantissant l’étanchéité au gaz de la lame d’air. Stable...