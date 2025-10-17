ConnexionS'abonner
SWISSPACER

Sonnenwiesenstrasse 15,
8280 Kreuzlingen,
Suisse
SWISSPACER est une société Suisse concevant et fabricant des intercalaires warm edge innovants.

Doté d’un savoir-faire et d’une technologie de pointe, SWISSPACER est en mesure d’offrir le composant essentiel de l'efficacité thermique des fenêtres.

En améliorant l'isolation au bord du vitrage et en empêchant la fuite du gaz isolant les intercalaires warm edge minimisent les déperditions énergétiques des bâtiments au travers des fenêtres et des façades.

Les besoins en chauffage et en climatisation sont ainsi significativement réduits grâce à l’utilisation des espaceurs thermiques signés SWISSPACER.

Fondée en 1998, SWISSPACER est une filiale Saint-Gobain. En anticipant les exigences énergétiques imposées par la société, SWISSPACER est devenu un hyper spécialiste sur un marché de niche qui n'a fait que s'accroître depuis.

SWISSPACER, c'est l'assurance d'un partenaire performant pour l'avenir.

Le savoir-faire de Swisspacer

  • SWISSPACER Advance – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
  • SWISSPACER Ultimate – Espaceur thermique warm edge pour vitrage isolant
  • L’excellence en matière d’intercalaire isolant : SWISSPACER Ultimate
  • vitrages et châssis SWISSPACER V
Produits de la marque

