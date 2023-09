OKNOPLAST : PLUS DE 25 ANS D’EXPERTISE EN FENÊTRE PVC.



Créée en 1994 à Cracovie en Pologne par Adam Placek, OKNOPLAST reste et demeure une entreprise familiale.



Depuis sa création, le fabricant fenêtre PVC a misé sur des solutions innovantes pour devenir un acteur important sur le marché de la menuiserie.

En 2004, après un développement dynamique en Pologne, OKNOPLAST a décidé d’exporter son offre de portes et fenêtres PVC sur tout le territoire européen.



OKNOPLAST : LEADER DE LA MENUISERIE EN EUROPE

C’est en 2009, après 5 ans de présence en Europe, que le groupe OKNOPLAST est devenu le premier fabricant fenêtre PVC. On recense aujourd’hui près de 3 000 points de vente présents dans 15 pays d’Europe.



C’est grâce à une distribution structurée et organisée que l’entreprise évolue dans une démarche de croissance perpétuelle.



À moyen terme, l’objectif du fabricant fenêtre PVC OKNOPLAST est d’atteindre la position de leader en menuiserie dans chaque pays où l’entreprise est présente.

C’est notamment le cas de la France, où OKNOPLAST compte plus de 740 partenaires distributeurs.



L’INNOVATION AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT

OKNOPLAST met un point d’honneur à développer des techniques et solutions innovantes tout en misant sur la qualité et le design exceptionnel de ses produits.

Ces dernières années, 2 nouveautés signées OKNOPLAST ont fait leur apparition sur le marché : l’utilisation du vitrage 3 mm dans les compositions du double et triple vitrage ainsi que la barrière thermique – aérogel.



L’actuel président et fils du fondateur, Mikołaj Placek, continue de miser de manière permanente sur la partie Recherche et Développement afin d’être toujours le leader sur le marché des fenêtres PVC.



