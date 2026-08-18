Fenêtres et Vérandas

Vis de Fixation fenêtre avec réglage : Vis Toptec DISTAfix
Vis permettant la pose de huisserie PVC sur dormant Bois. Le 2ième filetage permet de régler le calage de la fenêtre lors de la fixation.
Thématique du 4 novembre au 18 novembre
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