I-deaplus est le distributeur exclusif de la marque Lightway. I-deaplus propose des solutions d’éclairages naturels adaptables à tous types de toitures et de bâtiments(BBC). Concept économique et écologique. Collectée grâce à un dôme, transportée via un tube, la lumière se diffuse dans la pièce. Du lever jusqu'au coucher du soleil, vous bénéficierez d’un éclairage naturel lumineux, plus puissant que l'éclairage électrique et gratuit !
Kit Blue Peformance pour conduit de lumiére BBC U1.0
Données techniques: U = 1,0 W/(m².K) Vitre d'isolation: Double épaisseur de vitre remplissage argon 4-16-4 Isolation thermique: Polystyrène XPS - Epaisseur d'isolation thermique: 120mm Dimensions:...
Kit Blue Peformance pour conduit de lumiére BBC U0.6
Données techniques: U = 0,6 W/(m².K) Vitre d'isolation: Triple épaisseur de vitre remplissage argon 4-16-4-16-4 Isolation thermique: Polystyrène XPS - Épaisseur d'isolation thermique: 140mm Dimensions:...
Conduit de lumière I-DEA PLUS HP 400
Les conduits de lumière I-DEA PLUS vous permettent d’éclairer : couloirs, bureaux et tous autres locaux manquant de luminosité. La lumière diurne, collectée grâce à un dôme transparent est conduite par...
Conduit de lumière naturelle I-DEA PLUS LW 800
Les conduits de lumière I-DEA PLUS vous permettent d’éclairer vos pièces de 6 à 40m². Notre concept est simple profitez de la lumière naturelle du lever au coucher du soleil tout en réduisant votre facture...
Puits de lumière I-DEA PLUS LW 800
Les conduits de lumière I-DEA PLUS vous permettent d’éclairer vos locaux de 6 à 40m². Notre concept est simple profitez de la lumière naturelle du lever au coucher du soleil tout en réduisant votre facture...
Puits de lumière naturelle I-DEAPLUS
Les puits de lumière vous permettent d’éclairer : entrepôts, bureaux et tous autres locaux manquant de luminosité. La lumière diurne, collectée grâce à un dôme transparent est conduite par un jeu de miroirs...