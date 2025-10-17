CENTOR EUROPE Ltd
44 240 La Chapelle sur Erdre
France
Les systèmes de quincaillerie pour portes pliantes - conçus, fabriqués, brevetés par Centor et garantis 10 ans - permettent aux architectes, menuisiers et fabricants de portes de transformer complètement les espaces de vie. Utilisables aussi bien dans les projets résidentiels que commerciaux, ces systèmes s'adaptent aux spécifications locales et sont faciles à installer. Les portes pliantes équipées des système de quincaillerie Centor s’ouvrent et se referment d'une simple pression du doigt pour créer des pièces ouvertes sur l'extérieur.
Les écrans rétractables Centor contre les insectes peuvent, en option, être associés à un store dans la même unité. Une fois les portes fermées, le store protège l'intimité, offre protection contre les UV et isolation thermique. Il peut même servir d'écran de projection.
Centor, groupe fondé en 1951 à Brisbane, en Australie, est basé en Europe à Birmingham (Royaume-Uni) et depuis peu à Nantes en France. Centor a également des agences en Australie, aux USA et en Chine, et emploie quelque 160 personnes à l'échelle mondiale.
Vous pouvez nous contact à l'adresse mail suivante : france@centor.eu
Systèmes de quincaillerie pour portes pliantes
Désormais disponibles en France, les systèmes de quincaillerie Centor pour portes pliantes sont à la fois faciles à installer et agréables à utiliser. Nos systèmes pliants agrandissent et améliorent les...
Écrans rétractables
Garanti cinq ans, l'Eco-Screen S1E de Centor est un écran rétractable innovant contre les insectes pour les ouvertures jusqu'à 7,6 m, disparaissant complètement dans le cadre de porte d'une simple pression...
Stores rétractables
Garanti cinq ans, le store rétractable S1E de Centor est un système polyvalent et discret pour les ouvertures jusqu'à 7,6 m, disparaissant complètement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il peut être ouvert...
Systèmes de verrouillage
Discrets, élégants, sûrs et faciles à utiliser, les accessoires de verrouillage Centor sont utilisables avec les portes pliantes, coulissantes et à paumelles. La gamme intègre des Twinpoint et des verrous...
E2
Garantis 10 ans, les systèmes de quincaillerie E2 Centor pour portes pliantes permettent d'obtenir des ouvertures jusqu'à 16 m de large avec des vantaux ou des volets légers ne dépassant pas 40 kg.
E2i
Facile à utiliser, le système de quincaillerie pour portes pliantes d'intérieur E2i Centor fonctionne avec des vantaux de 40 kg maximum, pliables sur les côtés, sans rebord, pour organiser agréablement...
E3
Le système de quincaillerie E3 Centor pour portes pliantes est utilisable avec des vantaux jusqu'à 80 kg pour des ouvertures jusqu'à 16 m. Même les lourds vantaux à double vitrage glissent facilement.
E3 CLD
Le système de quincaillerie E3 CLD Centor a été spécialement créé pour les menuiseries en bois plaqué. La quincaillerie en applique permet d'ouvrir ou fermer facilement des vantaux pouvant peser jusqu'à...
E4
Facile à installer et à utiliser, le système de quincaillerie E4 Centor pour portes pliantes fonctionne sur des ouvertures jusqu'à 17,6 m x 4 m, avec des vantaux pouvant peser jusqu'à 120 kg.
F3
Les portes équipées du système de roulement au sol F3 de Centor peuvent être posées sans changements structurels majeurs. Faciles à installer, elles s'ouvrent et se ferment d'une simple pression du doigt.