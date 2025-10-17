Pour obtenir une information de la part de la marque « CENTOR EUROPE Ltd », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Les systèmes de quincaillerie pour portes pliantes - conçus, fabriqués, brevetés par Centor et garantis 10 ans - permettent aux architectes, menuisiers et fabricants de portes de transformer complètement les espaces de vie. Utilisables aussi bien dans les projets résidentiels que commerciaux, ces systèmes s'adaptent aux spécifications locales et sont faciles à installer. Les portes pliantes équipées des système de quincaillerie Centor s’ouvrent et se referment d'une simple pression du doigt pour créer des pièces ouvertes sur l'extérieur.

Les écrans rétractables Centor contre les insectes peuvent, en option, être associés à un store dans la même unité. Une fois les portes fermées, le store protège l'intimité, offre protection contre les UV et isolation thermique. Il peut même servir d'écran de projection.

Centor, groupe fondé en 1951 à Brisbane, en Australie, est basé en Europe à Birmingham (Royaume-Uni) et depuis peu à Nantes en France. Centor a également des agences en Australie, aux USA et en Chine, et emploie quelque 160 personnes à l'échelle mondiale.

Vous pouvez nous contact à l'adresse mail suivante : france@centor.eu

