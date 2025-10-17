ConnexionS'abonner
Fermer
CENTOR EUROPE Ltd - Batiweb

CENTOR EUROPE Ltd

16 rue de Bretagne
44 240 La Chapelle sur Erdre
France
Site web de la marque

Les systèmes de quincaillerie pour portes pliantes - conçus, fabriqués, brevetés par Centor et garantis 10 ans - permettent aux architectes, menuisiers et fabricants de portes de transformer complètement les espaces de vie. Utilisables aussi bien dans les projets résidentiels que commerciaux, ces systèmes s'adaptent aux spécifications locales et sont faciles à installer. Les portes pliantes équipées des système de quincaillerie Centor s’ouvrent et se referment d'une simple pression du doigt pour créer des pièces ouvertes sur l'extérieur.

Les écrans rétractables Centor contre les insectes peuvent, en option, être associés à un store dans la même unité. Une fois les portes fermées, le store protège l'intimité, offre protection contre les UV et isolation thermique. Il peut même servir d'écran de projection. 

Centor, groupe fondé en 1951 à Brisbane, en Australie, est basé en Europe à Birmingham (Royaume-Uni) et depuis peu à Nantes en France. Centor a également des agences en Australie, aux USA et en Chine, et emploie quelque 160 personnes à l'échelle mondiale.
Vous pouvez nous contact à l'adresse mail suivante : france@centor.eu

Produits de la marque

E2

Garantis 10 ans, les systèmes de quincaillerie E2 Centor pour portes pliantes permettent d'obtenir des ouvertures jusqu'à 16 m de large avec des vantaux ou des volets légers ne dépassant pas 40 kg.

En savoir plus Documentation

E2i

Facile à utiliser, le système de quincaillerie pour portes pliantes d'intérieur E2i Centor fonctionne avec des vantaux de 40 kg maximum, pliables sur les côtés, sans rebord, pour organiser agréablement...

En savoir plus Documentation

E3

Le système de quincaillerie E3 Centor pour portes pliantes est utilisable avec des vantaux jusqu'à 80 kg pour des ouvertures jusqu'à 16 m. Même les lourds vantaux à double vitrage glissent facilement.

En savoir plus Documentation

E3 CLD

Le système de quincaillerie E3 CLD Centor a été spécialement créé pour les menuiseries en bois plaqué. La quincaillerie en applique permet d'ouvrir ou fermer facilement des vantaux pouvant peser jusqu'à...

En savoir plus Documentation

E4

Facile à installer et à utiliser, le système de quincaillerie E4 Centor pour portes pliantes fonctionne sur des ouvertures jusqu'à 17,6 m x 4 m, avec des vantaux pouvant peser jusqu'à 120 kg.

En savoir plus Documentation

F3

Les portes équipées du système de roulement au sol F3 de Centor peuvent être posées sans changements structurels majeurs. Faciles à installer, elles s'ouvrent et se ferment d'une simple pression du doigt.

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.