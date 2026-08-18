Fermeture d’habitation

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SECURISOFT (Volets roulants avec arrêt sur obstacle). Les volets roulants motorisés Franciaflex sont protégés par SECURIsoft®, premier arrêt sur obstacle à...
Thématique du 3 octobre au 16 octobre
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