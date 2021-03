Qu'il s'agisse de travaux de rénovation, de construction neuve ou d'aménagement de votre habitation, Franciaflex vous apporte des solutions complètes et sur-mesure, de stores, volets, portes & fenêtres, et l'expertise unique d'un fabricant français de menuiserie PVC et aluminium reconnu depuis 50 ans.



Franciaflex - fenêtres, stores, volets et automatismes - accélère son engagement dans le développement durable et affirme son nouveau positionnement : 'La performance énergétique et le confort de la baie'.



Franciaflex apporte des solutions globales pour la baie : il est le seul dans cet environnement à concevoir, fabriquer et vendre l'ensemble des produits qui équipent la baie.



Nos fenêtres, stores et volets contribuent à rendre vos espaces de vie plus agréables, plus confortables, plus performants et plus sûrs.



Une offre complète et unique depuis 1961 : fenêtres PVC et aluminium, portes d'entrée, volets, portes de garage, stores d’extérieur, stores d'intérieur et automatismes.



Produits fabriqués en France 100% sur mesure avec un souci constant de qualité. Chaque année, 500 000 produits sortent des 6 usines Franciaflex.



Des solutions innovantes développées pour répondre aux besoins du marché de l’habitat individuel, des commerces et entreprises et du tertiaire.



Le savoir-faire de Franciaflex :

Fenêtre, porte fenêtre et baie vitrée

Porte d’entrée

Volets

Store d’extérieur

Store d’intérieur

Porte de garage

Automatisme