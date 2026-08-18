Produits pour le développement durable

SOLARSPOT
Le tube de lumière Solarspot® est la meilleure technologie pour éclairer naturellement toutes vos pièces et réduire l’utilisation d’électricité en éclairage diurne. Il contribue à l’épargne énergétique...
Thématique du 17 octobre au 30 octobre
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Lasure gélifiée en phase aqueuse utilisée pour la décoration des bois en intérieur. Plusieurs finitions possibles : transparente, semi-opaque, opaque ou cérusée. Lasure certifié Ecolabel Européen.
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