Isolation thermique et acoustique

Caméra thermique testo avec nouvelle fonction SUPER RESOLUTION* 4 fois plus de Pixels
Plus la résolution de votre caméra est importante et plus les différences seront visibles. Grâce à la technologie révolutionnaire de "Super Résolution*",...
Thématique du 1 octobre au 14 octobre
Plus la résolution de votre caméra est importante et plus les différences seront visibles. Grâce à la technologie révolutionnaire de "Super Résolution*",...
Le rupteur de pont thermiques Schöck Rutherma® T type DF est un élément de jonction entre la dalle intérieure et la façade. Les rupteurs de ponts thermiques Schöck...
Les exigences de la Réglementation Thermique nous obligent à travailler sur le traitement des ponts thermiques du vide sanitaire. Le Seacwatt est la solution qui a le meilleur rapport coût/efficacité...
Gamme d'équerres destinées à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), sur murs neufs ou anciens. Profil en acier galvanisé à chaud ou inoxydable, en forme d'oméga. Disponible en...
ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur, est un terme utilisé aujourd’hui essentiellement pour les façades et bardages. Mais qu’est est-il en couverture ? Pourtant, c’est principalement par les toits...
Conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, l'Hôtel de Ville de Montpellier, bâtiment performant et durable, bénéficie des dernières technologies architecturales. Des plafonds acoustiques...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.