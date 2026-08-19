FAYNOT
08800 THILAY
France
FAYNOT est un fabricant français spécialisé dans les fixations, accessoires et systèmes techniques destinés à l’enveloppe du bâtiment. Implantée à Thilay, dans les Ardennes, l’entreprise conçoit et fabrique ses produits en France depuis 1912.
FAYNOT propose une large gamme de solutions pour la couverture, la toiture, le bardage et l’isolation thermique par l’extérieur. Son catalogue comprend notamment des fixations pour bacs acier, panneaux sandwich, plaques fibres-ciment, tôles ondulées, membranes d’étanchéité, ossatures et parements de façade.
L’offre de FAYNOT couvre également les chevilles et ancrages, les accessoires d’étanchéité, les vis autoperceuses, la fixation des isolants, les bandes EPDM, les liteaux métalliques et l’outillage professionnel. Ces solutions répondent aux besoins des chantiers de construction neuve, de rénovation, d’entretien et de réparation.
Grâce à son savoir-faire dans la mise en forme des métaux à froid et à son bureau d’études intégré, FAYNOT développe des produits et des systèmes adaptés aux contraintes techniques des professionnels du bâtiment. L’entreprise accompagne les artisans, couvreurs, façadiers, étancheurs, prescripteurs, distributeurs et particuliers à travers des conseils de pose, des documentations techniques et des outils de configuration en ligne.
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