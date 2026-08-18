Développement durable et nouvelles énergies

Crépito présente Braise Express®
Avec seulement une poignée de copeaux de bois, quelques pulvérisations d’huile et une allumette, Braise Express® vous garantie en quelques minutes, une braise dense pour enflammer rapidement votre bûche...
Thématique du 17 septembre au 1 octobre
Avec seulement une poignée de copeaux de bois, quelques pulvérisations d’huile et une allumette, Braise Express® vous garantie en quelques minutes, une braise dense pour enflammer rapidement votre bûche...
Chauffe-eau thermodynamique monobloc sur air ambiant performant : COP à 15°C : 3.8 selon la EN 255-3. Son niveau sonore 37dB(A). Equipé d’une résistance et protection ACI (anti Corrosion Intégrale) pour...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.