Matériel de chantier

Echafaudage alu SL
Echafaudage simple largeur. Labels et certifications (détail) : EN 1004 Classe 3 ISO 9001
Thématique du 20 juillet au 31 août
Echafaudage simple largeur. Labels et certifications (détail) : EN 1004 Classe 3 ISO 9001
Les tourniquets pleine hauteur Frontier Pitts ont été spécialement conçus pour assurer le contrôle des accès piétons. Automatiques ou manuels, en extérieur ou à l'intérieur, simples ou doubles, ils s'adaptent,...
Cette remorque à mât d’éclairage mobile avec projecteurs halogènes permet d’éclairer, dans toutes les conditions, un chantier, un évènement, de manière autonome.
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.