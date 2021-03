FRONTIER PITTS FRANCE : Spécialiste et fabricant d’équipements pour la sécurité et le contrôle d'accès.

FRONTIER PITTS FRANCE est la filiale commerciale depuis 1993, de Frontier Pitts Limited. Notre maison mère est basée à Crawley en Angleterre, ou se trouvent le bureau d'étude et le centre de production.

FRONTIER PITTS est un des leaders européens des équipements pour la sécurité extérieure des sites (et des personnes) et pour le contrôle d'accès des véhicules de tous types (+ de 7000 sites différents au Royaume Uni et 600 sites en France).

Une renommée qui reflète près de 60 années d'expérience et de recherche qui a permis d'obtenir la norme ISO 9001 2008 en 1991, agrément conservé depuis sans interruption.

Tous nos produits sont construits et étudiés selon les cahiers des charges les plus exigeants, et les contraintes industrielles les plus rigoureuses pour résister aux agressions physiques et aux intempéries.

Les produits importés en France répondent aux Normes C 1500 et NFP 25363.

Le savoir-faire de FRONTIER PITTS :