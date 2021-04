HONEYWELL COMBISAFE

Créée en Suède au début des années 1980, la marque COMBISAFE est à la tête du développement de solutions de sécurité en hauteur innovantes depuis plus de trois décennies.

COMBISAFE fait désormais partie du groupe Honeywell. Plusieurs systèmes innovants et révolutionnaires COMBISAFE, ont été utilisés dans un certain nombre de projets de haut niveau dans le monde, dont le Shard à Londres, la tour Victoria à Stockholm et le Ferrari World à Abu Dhabi.

Les produits sont conçus pour être faciles à utiliser et économiques, tout en respectant les règles de sécurité les plus strictes et en protégeant les travailleurs et les équipements contre les risques des travaux en hauteur dans le secteur de la construction.

Reconnue comme référence dans le secteur de l’industrie, la gamme de produits COMBISAFE comprend des solutions de prévention des chutes et de protection telles que les barrières en maille d'acier et les filets de sécurité, des solutions d'accès sécurisé, telles que les escaliers de chantier et les systèmes d'échafaudage spécialisés mais également un système de toiture provisoire UBIX®.

Offrant ses conseils spécialisés et une assistance dédiée, associées aux solutions de notre bureau d’études, COMBISAFE dispose d’unités dans toute l'Europe, y compris l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, la Finlande, la France, les Pays-Bas ainsi qu'au Moyen-Orient.

La passion de COMBISAFE et son engagement à respecter les normes de performance pour toutes ses solutions de système sont plus que notoires.

En 1994, COMBISAFE a tenu à Östersund la première réunion du comité technique chargé d’élaborer la norme européenne en matière de protection de rive, EN 13374. Depuis lors, COMBISAFE offre généreusement son expérience acquise par ses équipes techniques au fil des années : il apporte son soutien aux comités d’études, entretient le lien entre les normes résultantes, le développement de pointe et les principaux clients utilisateurs finaux de son secteur.

Le savoir-faire de COMBISAFE :