Matériel de chantier

Echafaudage alu DL
TOUR Aluminium Roulante avec échelle à marches. Largeur 1.35 m, 2.0 m. Longueur 2 m , 2.5 m , 3.0 m vérin à pince automatique et roues à frein de 200 mm de diamètre....
Thématique du 18 juillet au 29 août
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"Dimensions du plateau 1m50 par 0.75m. Existe en 2 hauteurs de travail 4m40 ou 6m30 ( Version 6m30 vendue avec 4 grands stabilisateurs ). Echafaudage en aluminium idéal pour travailler en intérieur....
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