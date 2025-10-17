Echafaudages Stephanois
42000 St Etienne
France
Parmi notre offre produit vous trouverez des échafaudages, des échelles, des escabeaux, des bétonnières, des remorques, du matériel BTP... venez consulter notre catalogue sur notre site internet afin d'en savoir plus.
Echafaudage Brico Simply 3 m 80
"Echafaudage aluminium. Repliable facilement. Liaisons lisses et diagonales ultra rapide grâce à un nouveau système d'accroches."
Escabeau Professionnel
"Idéal pour travaux en hauteur. Léger et maniable. "
Echelle Extensible 2 plans avec corde
"Echelle deux plans coulissante. Déploiement facilité grâce à la corde sur le coté. "
Echelle universelle 3 plans
"Echelle 3 plans, peut être utilisée en escabeau. Legère et maniable "
Echelle alu simple
"Simple et légère. Trés facile à manipuler."
Echafaudage Pack Structure 8m x 3m
"Echafaudage conforme aux normes en vigueur : NF EN 12810-1 et 2 et EN 12811-1 et 2 HD 1000 du 20 décembre 1988 (matériaux, dimensions, charges, …) EN 287-1/A1 de 1997 (certificat...
Echafaudage Pack Structure 6m x 3m
"Echafaudage conforme aux normes en vigueur : NF EN 12810-1 et 2 et EN 12811-1 et 2 HD 1000 du 20 décembre 1988 (matériaux, dimensions, charges, …) EN 287-1/A1 de 1997 (certificat...
Echafaudage MasterAlu
"Dimensions du plateau 1m50 par 0.75m. Existe en 2 hauteurs de travail 4m40 ou 6m30 ( Version 6m30 vendue avec 4 grands stabilisateurs ). Echafaudage en aluminium idéal pour travailler en intérieur....
Echafaudage pro TopAlu 2m86
"Echafaudage professionnel pliable en aluminium. Hauteur de travail maxi 2,80 m. Montage rapide. Equipé d'un sac pour stocker les lisses et diagonales. Section montants : 25 x 65 mm. Echelons...
Echafaudage T-ONE 155 pliant
"Echafaudage roulant aluminium avec base pliante pour une simplicité et une rapidité de mise en place et de rangement. L'essentiel à petit prix ! Montage par système...
