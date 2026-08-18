Matériel et outillage de chantier

COMBI
Voici un équipement original qui allie sur la même machine les technologies du cisaillage et du pliage. CNC 2 axes – Butées motoriséesCapacité cisaille =6X3040mm Capacité plieuse = 75T Lg 3200 mm (entre...
Thématique du 26 juin au 8 juillet
Voici un équipement original qui allie sur la même machine les technologies du cisaillage et du pliage. CNC 2 axes – Butées motoriséesCapacité cisaille =6X3040mm Capacité plieuse = 75T Lg 3200 mm (entre...
Solide, en métal galvanisé et simple à mettre en place, les clôtures de chantier sont la solution temporaire pour protéger et ceinturer vos chantiers.
Pied stable en acier galvanisé serre-câbles Prise de courant NF protégée par un disjoncteur diff 16A-30mA, bornier de raccordement Calibre 15-45A coupe circuit et compteur EDF Borne piquet cablette de...
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