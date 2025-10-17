WALTHER Systèmes Electrotechniques
59500 douai
France
Coffret BMW-3
Bloc Mobile Walther 3 prises :Coffret en caoutchouc massif. Poignée de transport intégrée . Cordon d’alimentation H07RNF. Fiche Bi-Standard – NF/Schuco – Disjoncteur Différenciel 16A – 30 mA.Arrêt d’urgence...
Kit de comptage EDF avec distribution électrique
Pied stable en acier galvanisé serre-câbles Prise de courant NF protégée par un disjoncteur diff 16A-30mA, bornier de raccordement Calibre 15-45A coupe circuit et compteur EDF Borne piquet cablette de...
Armoire E03
1 alimentation sur bornier 3P+N+T 25², 1 disjoncteur différentiel monté en tête 30mA, 1 arrêt d’urgence, 3 NF 2P+T 10/16A 230V, 2 CEEtyp 16A 400V, 1 CEEtyp 32A 400V. Protection des prises par disjoncteurs....
Armoire de comptage tarif bleu E06
1 coffret de type S300 contenant 1 disjoncteur différentiel monté en tête, 1 boîte à fusibles type EDF, 1 emplacement pour comptage. L’armoire protège contre des accès non autorisés, augmente également...
Armoire E07
Armoire 125A, alimentation sur bornier 3P+N+T 35², disjoncteur 125A+A.U, 3 interr différentiels 30mA, bornier de départ 3P+N+T 63A 25², CEEtyp 3P+T 63A, CEEtyp 3P+T 32A, CEEtyp 3P+N+T 32A, CEEtyp 3P+N+T...
Armoire E07 63A avec option tubulure
Armoire spéciale location avec tubulure, prolonge la durée de vie de l’armoire.
KPAB monophasé
1 coffret de comptage avec câble d’alimentation et piquet de terre, 1 coffret ou armoire de distribution, 1 interr différentiel 30mA, 1 arrêt d’urgence, 3NF 2P+T 10/16A 230V, prise 16A 2P+T, prise 32A...
Coffret en polycarbonate-ABS 651
Coffret avec poignée, équipé de 1 alimentation sur fiche 2P+T 10/16A 230V, disjoncteur différentiel 1P+N 16A, 1 A.U, 4NF 2P+T 10/16A 230V. Réf:6510001F. Autres configurations sur demande.
Coffret d’étage polycarbonate 682
1 interr différentiel 4x40A 30mA + AU, 1 voyant présence tension, 1 CEEtyp 3P+T 32A 400V, 4NF 2P+T 10/16A 230V. Pied incliné en option. Réf:6827107F. Autres configurations sur demande.
Coffret en caoutchouc massif 641
1 fiche d’alimentation 2P+T 10/16A NF, 2ml de câble H07RNF 3G2,5, disj différentiel 2x16A 30mA + A.U, 4 socles NF 2P+T 10/16A 230V. Réf:6410001F. Autres configurations sur demande.