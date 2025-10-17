ConnexionS'abonner
Fermer

WALTHER Systèmes Electrotechniques

rue edouard branly
59500 douai
France
Site web de la marque
 

Produits de la marque

Coffret BMW-3

Bloc Mobile Walther 3 prises :Coffret en caoutchouc massif. Poignée de transport intégrée . Cordon d’alimentation H07RNF. Fiche Bi-Standard – NF/Schuco – Disjoncteur Différenciel 16A – 30 mA.Arrêt d’urgence...

En savoir plus Documentation

Armoire E03

1 alimentation sur bornier 3P+N+T 25², 1 disjoncteur différentiel monté en tête 30mA, 1 arrêt d’urgence, 3 NF 2P+T 10/16A 230V, 2 CEEtyp 16A 400V, 1 CEEtyp 32A 400V. Protection des prises par disjoncteurs....

En savoir plus Documentation

Armoire E07

Armoire 125A, alimentation sur bornier 3P+N+T 35², disjoncteur 125A+A.U, 3 interr différentiels 30mA, bornier de départ 3P+N+T 63A 25², CEEtyp 3P+T 63A, CEEtyp 3P+T 32A, CEEtyp 3P+N+T 32A, CEEtyp 3P+N+T...

En savoir plus Documentation

KPAB monophasé

1 coffret de comptage avec câble d’alimentation et piquet de terre, 1 coffret ou armoire de distribution, 1 interr différentiel 30mA, 1 arrêt d’urgence, 3NF 2P+T 10/16A 230V, prise 16A 2P+T, prise 32A...

En savoir plus Documentation

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.