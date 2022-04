JC COLOMBO : Conseils, machines et services pour serruriers, métalliers, menuisiers, artisans et industriels.

C’est suite à des rencontres exceptionnelles avec des professionnels que nous avons créé notre structure afin de vous proposer une gamme complète de machines innovantes avec un très bon rapport qualité-nouveauté / prix.

Nous intervenons auprès des fabricants dès la phase de recherche et développement des machines. En tant qu'interlocuteurs direct auprès des clients, nous sommes à même de proposer des améliorations et des axes d'évolutions pour les nombreuses gammes que nous commercialisons et installons.

Nos principaux objectifs :

Apporter un réel plus pour les ateliers de serrurerie et de menuiserie alu avec des équipements et un service irréprochable.

Obtenir à chaque installation la satisfaction totale de nos clients.

Rechercher et proposer sans cesse de nouveaux produits.

Maintenir cette énergie formidable avec nos partenaires qui sont d’une efficacité redoutable.

Le savoir-faire de JC COLOMBO :