Plafonds et faux-plafonds 2013

Plafond THERMATEX dB ACOUSTIC 24 & 30mm
THERMATEX dB Acoustic est une dalle de plafond répondant à de hautes exigences en matière d´acoustique. Le voile acoustique garantit une excellente absorption acoustique tout...
Thématique du 27 mai au 7 juin
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Armstrong PERLA OP 0.95 est une gamme certifiée C2C Bronze avec une finition laminée lisse et une excellente absorption acoustique de Classe A, ce qui la rend idéale pour les espaces...
Conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, l'Hôtel de Ville de Montpellier, bâtiment performant et durable, bénéficie des dernières technologies architecturales. Des plafonds acoustiques...
La location de ponceuse à girafe vous permettra de poncer les murs et plafonds. Grâce à son long manche, vous pourrez travailler en hauteur sur de grandes surfaces de murs et de plafonds. Nous disposons...
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