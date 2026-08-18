Produits de façades 2013

DURACOLOR®, la solution bardage créative et durable
DURACOLOR® est un bardage fibres ciment permettant d’habiller l’extérieur de tout type de bâtiment de manière créative. Robuste et fiable, DURACOLOR® permet...
Thématique du 16 mai au 27 mai
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La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au...
Toiture et bardage à joint debout autoportant (ni volige, ni chevron, grande longueur 100m, faible pente 3%). Aucune fixation traversante, aucun ressaut ni recouvrement, facilité de cintrage...
Solide, homogène et coloré dans la masse, le revêtement extérieur DuPont™ Corian® permet de créer des surfaces verticales, en intérieur ou extérieur, en façade complète ou en section de panneaux muraux...
Fabricant français de mailles et treillis métalliques depuis plus de 110 ans, nous mettons nos compétences au service de votre créativité. Les applications de la gamme METAL DEPLOYE®", dans l'architecture,...
COLT, leader mondial de toutes solutions en brise soleil fixes et motorisées innove avec sa nouvelle gamme ELISSE de volets coulissants et / ou pliables. Les concepteurs et maîtres d’ouvrage disposent...
Tout en élégance et en simplicité, les bardeaux Argelite sont un matériau de parement léger, propre à optimiser votre façade : • 13 teintes • Façade legère 31kg/m² • Pose sur ossature métallique...
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