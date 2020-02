Comus est une marque française, indépendante, connue des pros depuis plus de 70 ans, pour son expertise pour la protection Haute performance et la décoration de tous les supports du bâti et de la marine : Maçonneries, bois, sols, métaux, supports minéraux, peintures et vernis Intumescents, peintures marine.



Nos produits sont formulés et fabriqués sur notre site de production d’Arpajon. (91). La satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous mettons tout en oeuvre pour apporter le conseil, l’accompagnement qu’il s’agisse du suivi d’une commande, d’un conseil technique ou déco ou d’une préconisation de mise en œuvre. Par téléphone, mail, via notre site internet ou sur le terrain, nous sommes proches de nos clients pour leur apporter la meilleure réponse.