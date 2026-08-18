SP 11 LMR, la machine a projeter de référence conforme à la norme Stage V
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Thématique du 8 juin au 21 juin
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PRB FIXO : La performance technique au service du collage des revêtements souples. La gamme PRB FIXO, une série de solutions haute performance spécifiquement dédiées...
Le verre laqué satiné est sans conteste synonyme de beauté, de finesse et de raffinement. Tout d’abord plébiscité pour sa transparence, le verre est aujourd’hui...
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Motifs est une série de collections inspirées de différentes cultures. Amazonia se compose de plusieurs motifs enchanteurs nous projetant sous un arc-en-ciel de créatures exotiques...
Peinture la plus légére sur le marché, grâce à une densité moyenne de 0,85. (Contre 1 pour la densité de l'eau). Impression et finition “2...
Trame en fibre de verre textile pour la rénovation de tous types de supports. Son efficacité est complétée et garantie grâce aux enduits allégés Alltek qui...
Familles, animaux de compagnie, déménagements successifs, sont autant d’occasions pour cette nouvelle gamme de démontrer sa résistance. Plus de problèmes de bruits...
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