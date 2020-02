Muraspec Buflon Solutions décoratives

Muraspec – Buflon est créateur de solutions murales : revêtements PVC, textiles, mousse, films pour vitres, films pour portes, panneaux décoratifs en résine ou MDF sculptés, peinture tableau blanc, impression numérique sur revêtement mural. Nos domaines d’activité sont les suivants : santé, logements, bureaux, hôtellerie, magasins. La qualité des produits et du service sont notre priorité et MURASPEC s'engage dans une démarche environnementale afin de répondre à vos attentes présentes et futures.Nous créons et fabriquons des revêtements muraux pour les professionnels de la décoration intérieure depuis plus de 30 ans. La marque Muraspec est synomyme d'une qualité de produit et de service sans égal.





La haute technicité des produits Muraspec leur permet de répondre aux exigences des Etablissements Recevant du Public (ERP) :

- classement au feu

- entretien facile

- grande résistance aux chocs et frottements