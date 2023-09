GLASTETIK est une marque qui appartient au Groupe AGC Glass Europe, un leader Européen en matière de fabrication de verre plat destiné aux secteurs du bâtiment, de l’automobile, des applications industrielles et solaire.



Tout ou presque est possible avec le verre auquel on peut donner diverses fonctions et qualités esthétiques : sécurité, luminosité, couleurs, résistance…



De nombreuses créations sont alors permises pour donner aussi bien aux lieux publics que privés une touche subtile et pérenne. Car le verre ne vieillit pas.



Sa brillance ou son aspect dépoli, sa transparence ou sa translucidité en font un matériau unique en son genre, qui plus est, est recyclable.



Les meilleurs transformateurs et installateurs ont été sélectionnés pour pouvoir livrer tout type de verre, pour toute application intérieure, toute quantité et dans les délais les plus courts, tout en fournissant les conseils techniques nécessaires.



Ils découpent et façonnent les verres de la GLASTETIK Glass Collection, qu’ils soient transparents, translucides ou opaques, clairs ou colorés, pour tout type de projet.



Nos collections offrent un large choix qui embellira les espaces tout en tenant compte de l’impact environnemental, des questions d’hygiène et de sécurité.



Notre gamme :

Planibel Easy,

Clearsight

Luxclear Protect

Matelac et Matelac T

Stratobel Color

Lacobel et Lacobel T

À savoir :