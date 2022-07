Accessibilité : pourquoi le zéro ressaut en salles de bains impacte-t-il tout le bâtiment ?

En 2018, les éco-activités représentaient plus de 560 000 emplois en France et affichaient une progression de 4,4 % en un an, selon les dernières données dont dispose le ministère de la Transition écologique. Dans ce contexte, les formations supérieures spécialisées dans l’environnement se développent et attirent de plus en plus d’étudiants. L’apprentissage n’est pas en reste.