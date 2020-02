Venez rencontrer l'équipe ELCIA

Aquibat met à votre disposition une sélection d'engins, machines et véhicules utilitaires de différentes marques pour les tester, les comparer et vous aider à faire votre choix !

Les sociétés SUD EST DISTRIBUTION - HINOWA et LACAMPAGNE vous donnent rendez-vous sur le terreplein extérieur pour vous faire découvrir leurs différentes engins, machines et véhicules. Pelle sur chenilles, mini-pelle, nacelle sur chenilles… Assistez aux démonstrations pour ensuite prendre place à bord de votre possible futur achat ! Découvrez le programme du centre d'essais dès maintenant.

Le live des chantiers, un espace pour valoriser l'innovation dans la construction

Découvrez en live des techniques de construction étonnantes et imaginez les bâtiments de demain ! Bouyer Leroux, en collaboration avec UPERIO-anciennement MATEBAT-, vous présente son innovation : le premier préfabriqué en briques, qui répond aux besoins des chantiers rapides, à la qualité d'ouvrage, à la sécurité des opérateurs et au manque de ressources.

Aquibat en bref

- 200 EXPOSANTS



- 10 000 PROFESSIONNELS ATTENDUS



- 5 POLES : Gros Œuvre – Second Œuvre – Services, Sécurité et Informatique - Equipements techniques, Environnement et Bois – Equipement de chantier, Engins et Gros Matériel



Bénéficiez de votre invitation gratuite sur aquibat.fr avec le code : 60AD4E



AQUIBAT, NOUS Y SERONS, ET VOUS ?