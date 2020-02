Leader mondial de l’isolation, Saint-Gobain ISOVER fabrique et distribue depuis plus de 70 ans des produits et solutions d’isolation thermique acoustique et de protection feu, pour un confort durable et une efficacité énergétique optimale des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.



Pionnier sur l'innovation, ISOVER propose des produits d'isolation à base de laines minérales, des membranes d'étanchéité à l'air, ainsi que des pièces dédiées pour une mise en œuvre optimisée. Ce large choix de produits constitue des systèmes d'isolation haute performances et sous Avis Technique.



Isover développe aujourd'hui de nouvelles solutions constructives pour répondre aux enjeux environnementaux grandissants, aux nouveaux seuils réglementaires, et au besoin de confort de ses clients.



http://www.isover.fr/