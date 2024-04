Vinci : un bon premier trimestre qui confirme les prévisions 2024 du géant du BTP

Les prévisions 2024 du géant français du BTP Vinci se confirment. Au premier trimestre, son chiffre d’affaires a connu une hausse de 4,8 %, soit 15,7 milliards d’euros. Un bel état de forme qui s’explique notamment par la reprise du trafic autoroutier après les manifestations en début d’année des agriculteurs, mais aussi par un carnet de commandes « record ».

Les affaires tournent pour le géant français du BTP Vinci. Le groupe vient de publier les chiffres de son premier trimestre, et ces derniers s’avèrent particulièrement bons. De quoi permettre à l’entreprise de confirmer ses prévisions 2024, et d’annoncer un chiffre d’affaires en hausse de 4,8 % à 15,7 milliards d’euros pour le premier trimestre.

Cette bonne dynamique peut s’expliquer de bien des façons. En plus d’un carnet de commandes « record » et d’une remontée du trafic autoroutier, après les manifestations des agriculteurs, la branche Vinci Construction a réalisé 7 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Cela représente une progression de 3,9 % en raison notamment d’une bonne activité en France sur la réhabilitation de bâtiments existants, la construction de bâtiments publics et les travaux routiers.

Pour ce qui est des ventes en France, qui représentent près de la moitié de l’activité de cette branche, elles ont progressé de 6 %. À l’international, la hausse est de 2 %. Le carnet de commandes quant à lui « se stabilise » et « représente près de 13 mois d’activité moyenne ».

Une trafic autoroutier et aérien porteur pour Vinci

Sur les autoroutes, si le trafic reste en baisse de 1,4 % pour l’ensemble du trimestre, Vinci a constaté une « inflexion positive » en mars, aussi grâce à Pâques. Cette activité a dégagé 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 3,2 %.

Côté aéroports cette fois, le CA a progressé de 14 % à 876 millions d’euros, porté par un trafic passager « supérieur à son niveau de 2019 pour le deuxième trimestre consécutif », selon un communiqué.

La branche Vinci Energies n’est pas en reste, puisque ses ventes ont augmenté de 5 %, à 4,6 milliards d’euros, avec un carnet de commandes qui « représente près de dix mois d’activité moyenne ».

Le groupe s’attend toujours à « une nouvelle hausse » de son chiffre d’affaires de 2024, même si « celle-ci devrait être d’une ampleur moindre que celle réalisée en 2023 ». « Les résultats devraient également progresser », a aussi indiqué Vinci.

« Cette tendance s’entend avant prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant est estimé à environ 280 millions d’euros », a précisé l’entreprise. « Malgré cet impact négatif, le résultat net en 2024 pourrait être proche du niveau atteint en 2023 », a réitéré Vinci.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock