Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et maîtres d’ouvrage sont invités à se présenter à la 9e édition du Prix national de la construction bois. Organisé chaque année, le concours met en lumière « l’excellence » de la filière forêt-bois et récompense des ouvrages remarquables. Cette année, le jury sera non seulement attentif à l’utilisation des matériaux biosourcés mais également à la performance énergétique du bâtiment.