Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros au premier trimestre 2024, et ce, malgré une baisse de 8,5 % sur un an, liée au recul de la construction neuve en Europe.

Le géant des matériaux de construction, Saint-Gobain, a annoncé un chiffre d'affaires de 11,35 milliards d'euros au premier trimestre 2024, marquant ainsi une baisse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Cette contraction est attribuée au repli de la construction neuve en Europe et à des ajustements structurels au sein du groupe. Des signes d'amélioration Malgré ces défis, Saint-Gobain maintient ses perspectives prudentes pour l'année en cours. Le groupe prévoit toujours d'atteindre une marge d'exploitation à deux chiffres pour la quatrième année consécutive. Benoit Bazin, directeur général de Saint-Gobain, souligne que le groupe approche « un point bas » en Europe, et signale une amélioration graduelle des volumes sur le Vieux Continent par rapport au trimestre précédent. « De janvier à mars, l'activité de construction neuve a rencontré des difficultés, particulièrement en Allemagne, en Suède et en France. Cependant, elle ne représente qu'une fraction du chiffre d'affaires total du groupe », explique M. Bazin. Il exprime son optimisme quant à une reprise progressive, et mise sur la hausse attendue du marché hypothécaire au Royaume-Uni et des prêts en France. La répartition géographique des performances du groupe au premier trimestre révèle des tendances contrastées. Tandis que l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique enregistrent des baisses significatives, l'Amérique du Nord voit une augmentation notable de ses activités, tout comme l'Asie-Pacifique. Saint-Gobain met également en avant des avancées stratégiques, notamment à travers des acquisitions au Canada et en Australie, ainsi que dans le domaine de la chimie de la construction. Six acquisitions ont été annoncées ou finalisées depuis le début de l'année dans ce secteur. Marie Gérald (avec AFP) Photo de une : ©Adobe Stock