Ils ont tenu toutes leurs promesses ! En 2019, le salon BePOSITIVE s’impose comme le grand rendez-vous national de la transition énergétique et numérique des bâtiments et territoires. Et pour la première fois, le salon Lighting Days, événement majeur en France sur l’éclairage et la technologie LED, s’est tenu conjointement. C’est une véritable réussite car la complémentarité des sujets traités sur ces deux événements a permis de faire émerger de nouvelles synergies et de nouvelles opportunités de business ! Innovations, tendances, business, échanges, retours d’expériences, témoignages ont rythmé les salons durant 3 jours du 13 au 15 février à Eurexpo Lyon.