Des mesures saluées par les acteurs du bâtiment et de l'immobilier Les trois Fédérations du Diagnostics (FIDI, SIDIANE, CDI FNAIM) saluent des mesures qui « confirment la fiabilité et la stabilité du DPE », et qui « ne nécessitent pas de réintervention des diagnostiqueurs et n'altèrent pas le moteur de calcul ». Elles applaudissent le coefficient de pondération sur la production d'eau chaude pour les logements de moins de 40 m2, car cela « devrait améliorer le classement énergétique de près de 140 000 logements », ont-elles écrit dans un communiqué de presse. Cependant, il y est souligné que « les propriétaires de petites surfaces devraient toujours envisager des rénovations énergétiques pour améliorer le confort et réduire la consommation d'énergie ». Les interdictions de location seront également retardées d'au moins un an pour ces logements, offrant ainsi un délai « plus réaliste » pour entreprendre les travaux, en tenant compte des nouveaux dispositifs d'aides simplifiés. En pratique, les détenteurs de rapports de DPE pourront rééditer leurs attestations en ligne à partir du 1er juillet 2024, sans l'intervention des diagnostiqueurs, et un simulateur sera également disponible en ligne dès avril 2024, pour faciliter le processus. Côté entreprises du bâtiment, on estime que « cette modification va permettre de remettre des appartements à la location, même si on crée un DPE light », se réjouit auprès de l’AFP Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB). « Les particuliers pourront mieux voir quelle plus-value ils ont à rénover », soutient Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB). La Fondation Abbé Pierre, quant à elle, y voit là uniquement des « ajustements » et « non des modifications qui bouleversent le calendrier des obligations avec seulement 140 000 logements concernés ».