Crise de la construction : Nexity va supprimer 502 emplois

Il y a deux mois, le promoteur immobilier Nexity annonçait souffrir de la crise de la construction neuve et envisageait un plan social. Ce dernier est désormais engagé. Le groupe prévoit ainsi de supprimer 502 emplois.

Début avril, Bouygues Immobilier annonçait un plan social, avec la suppression de 225 postes dans un contexte de crise. En cette fin avril, c’est désormais Nexity qui précise les détails de son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), visant la suppression de 502 postes.

« Nous avons confirmé à nos partenaires sociaux que le processus d'information-consultation préalable au déploiement d'un plan de sauvegarde de l'emploi sera engagé et il concernera la suppression de 502 postes », a déclaré Jean-Claude Bassien, le directeur général délégué du groupe Nexity, tout en précisant qu’il n’y aurait aucun départ au titre du PSE avant fin octobre, compte tenu des procédures légales.

Un plan social qui concerne la branche promotion-construction

La réduction des effectifs concernera plus précisément le pôle promotion-construction, qui comptait 2 800 personnes en 2022. Avec ce plan social, les effectifs vont ainsi diminuer de 27 %.

Selon Emmanuel Brie, délégué syndical CFDT, plus de 400 personnes auraient déjà quitté le groupe avant même la mise en œuvre de ce plan.

« On va se battre pour qu'il y ait au maximum de la mobilité et des départs volontaires », a précisé le délégué syndical.

Le coût de ce plan social est estimé à 50 millions d’euros, précise Nexity, qui prévoit de parvenir à 36 millions d’euros d’économies dès l’année prochaine, puis 45 millions d’euros par an.

Au premier trimestre 2024, les réservations de logements de Nexity ont chuté de 29 % en nombre, et de 22 % en valeur par rapport à un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a quant à lui baissé de 14 %, à 770 millions d’euros.

Si les taux des crédits amorcent une baisse, Véronique Bédague, PDG de Nexity, ne voit pas d’amélioration à court terme.

« Chaque baisse de taux d'intérêt nous donnera un peu d’air, mais cela prendra du temps. Et il y aura toujours un délai entre l'annonce d'une baisse et le moment où les banques se remettent à prêter », a-t-elle estimé.

Une réduction massive des effectifs

Pour rappel, fin 2023, Nexity employait 8 185 personnes, soit déjà 300 de moins que fin 2022, le groupe ayant mis en place un non-remplacement des départs pour s’adapter à la conjoncture.

Depuis, 3 100 personnes supplémentaires ont quitté le groupe lors de la cession de la filiale Nexity Services (devenue Evoriel) au fonds d’investissement Bridgepoint. Les 400 millions d’euros tirés de cette vente permettront à Nexity de mettre en œuvre sa stratégie de désendettement et de restructuration.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock