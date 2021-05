Pour la rénovation de ces anciens bains douche construits en 1913 et transformés en habitation individuelle, la problématique est de conserver le style historique du bâtiment notamment avec sa porte cossue, de caractère. Pour ce faire, il est nécessaire d’opter pour une porte pleine et de grande dimension (2712x1 650) afin d’être protégé des regards indiscrets de la rue. L’imposte vitrée permet néanmoins à la lumière de pénétrer et d’éclairer le hall d’entrée.

Le modèle de porte, Odyssée de Bel’m issue de la gamme Alu 80, répond pleinement à cette problématique. Pleine de charme avec sa cimaise galbée, ses plinthes et moulures tout en relief et en composition double vantaux, Odyssée s'harmonise parfaitement avec le bâtiment. Sa couleur spécifique bleue (réf.5012) texturée est en accord parfait avec la teinte historique de la façade.



Sa poignée de tirage permet d’avoir une utilisation sécurisée et adaptée en centre-ville. En effet, l’entrée donnant sur une rue passante, la porte ne peut s’ouvrir qu’en utilisant une clé.

Cette porte alu permet également de gagner en confort acoustique 36 (-2 ;-5) dB, protégeant les habitants des nuisances extérieures.