Atlantic innove avec sa nouvelle pompe à chaleur monobloc : IXTRA M

Le marché français de la pompe à chaleur air/eau ne connait pas la crise et s’assure une pleine croissance. Ainsi, plus de 267 000 unités ont été vendues en 2021. Les PAC monoblocs qui représentent plus de 12 % du marché des PAC air/eau ont augmenté encore plus fortement (+82 %) que les biblocs. Les objectifs de décarbonation et les contraintes réglementaires poussent les pompes à chaleur à être plus performantes tout en étant respectueuses de l’environnement avec un impact carbone limité. Pour accompagner la forte demande et la croissance rapide de ce marché, Atlantic, expert français du confort thermique, a fait de l’innovation une priorité et lance IXTRA M. Une nouvelle PAC monobloc développée en France !

La pompe à chaleur monobloc haut de gamme et performante par Atlantic

IXTRA M est la nouvelle gamme de pompe à chaleur haut de gamme et monobloc du leader de la PAC en France. Développée en France, design, silencieuse, cette gamme répond aux enjeux du marché de la rénovation performante. Elle est composée d’un modèle en chauffage seul disponible dès septembre 2022 et sera complétée en 2023 par un modèle 2 services (chauffage et eau chaude sanitaire intégrée) et d’un modèle chauffage seul compact pour réutilisation d’une installation existante.



IXTRA M s’adapte à différents types d’émetteurs, en fournissant la température d’eau nécessaire jusqu’à 60° C par -10° C. Elle fonctionne avec un nouveau fluide frigorifique, le R452b qui permet une meilleure efficacité énergétique, promesse d’économies d’énergie et un impact environnemental divisé par 3.



Pour accompagner le lancement de ce produit haut de gamme, Atlantic s’engage et lance l’extension de garantie jusqu’à 10 ans disponible sur IXTRA M. Cette offre permet de prolonger la garantie initiale de 2 ans pièces, jusqu’à 5, 7 ou 10 ans. Un élément de plus pour rassurer vos clients !

Confort acoustique ou design, plus besoin de choisir !

Silencieuse avec seulement 35 dB(A), IXTRA M s’impose par sa discrétion grâce au traitement acoustique effectué sur le compresseur pour une intégration parfaite dans l’habitat. C’est une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché. Ses performances acoustiques permettent de s’intégrer parfaitement dans des environnements à forte densité urbaine en réduisant la pollution sonore et la perturbation de la biodiversité.



IXTRA M est une PAC nouvelle génération des plus designs. Elle est dotée d’un ventilateur invisible qui la rend plus simple à intégrer et surtout plus discrète. L’unité extérieure est moderne avec une façade épurée et une finition métallique : un produit robuste qui dure dans le temps.

Une PAC développée en France et connectée

IXTRA M est développée dans les usines Atlantic du nord de la France. C’est au cœur de cette usine que les équipes Recherche & Développement ont mis leur savoir-faire au service de cette innovation.



La gamme IXTRA M est connectée et pilotable à distance grâce à Cozytouch, en association avec les thermostats Navilink 125 et 128. Mise en marche, programmation ou activation du mode absence, suivi des consommations : une solution idéale pour gérer très simplement le quotidien et les imprévus, ce qui permet ainsi des économies d’énergie et du confort.

