Bel'm, le spécialiste de la porte d'entrée

Créateur et fabricant de portes d’entrée, Bel’M est le spécialiste pour la maison individuelle. Leader sur les marchés du neuf et de la rénovation, Bel’M propose une large gamme sur-mesure aux dimensions presque sans limite. Initiateur de tendances, d'esthétisme, d'éco-conception et de performances thermiques, l'offre Bel'M est en permanence renouvelée et adaptée à tous les budgets. L'atout Bel'M : l'alliance du détail, de la matière et de la finition !

Bel'm propose un large choix de modèles à l'esprit novateur et design classique ou traditionnel. Des possibilités illimités, avec plus de 220 modèles selon vos critères de choix : l'architecture du bâtiment, le budget, l'esprit accueillant de son entrée, l'accessibilité au crédit d'impôt, le matériau, la couleur...

L'exigence Bel'm se retrouve à tous les niveaux : isolation thermique, étanchéité à l'air, à l'eau et au vent (AEV), isolation phonique, respect de l'environnement tout au long du cycle de vie des produits.