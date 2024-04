Batimat : mobilisation réussie pour Equipbaie - Metalexpo

L’édition 2024 de Batimat se profile bien pour Equipbaie - Metalexpo. Les organisateurs, soutenus par les organisations professionnelles partenaires, ont réussi leur pari de mobiliser un maximum d’exposants. Ces derniers sont 311 à s’être inscrits. Les voilà désormais prêts à accueillir les visiteurs, à Paris-Porte de Versailles en fin d’année.

Equipbaie - Metalexpo peut se réjouir. À 5 mois de l’ouverture de Batimat, l’intégralité des 44 000 m² qui lui sont dédiés ont été remplis. Un succès rendu possible par la mobilisation des exposants et par celle des organisations professionnelles partenaires (Groupement Actibaie, UFME, UMB-FFB, l’Union des Métalliers et SNFA).

Avec un taux de remplissage de 100 %, il y aura au minimum 311 exposants, répartis dans 9 secteurs : Menuiserie, Fermeture, Vérandas & Pergolas, Métalexpo, Quincaillerie, Protection solaire, Produits verriers, Domotique & systèmes de contrôle, Machines & outillages. Sur ces 311 exposants, 143 participent au salon pour la première fois, et 168 sont de retour. La part d’exposants internationaux s’élève à 45 %.

Sensibiliser, renseigner, échanger sur les enjeux de la filière

Une mobilisation de taille qui s’explique par le rôle que peut jouer le secteur de la menuiserie et de la fermeture dans les enjeux de la construction, et notamment ceux liés à l’environnement et à la rénovation.

Pendant le salon, Equipbaie - Metalexpo abordera tous les sujets essentiels, afin de préparer tous les acteurs qui le souhaitent à faire face aux défis du marché. Les sujets seront divers et variés. Il abordera par exemple le sujet de la rénovation, et soulignera la nécessité de prendre en compte l’ensemble des paramètres pour une rénovation réussie.

La construction vertueuse fait également partie des sujets qui seront abordés. La filière est en effet sujette à de nouvelles réglementations, comme la REP. L’entrée en vigueur prochaine de la REP dédiée aux emballages industriels et commerciaux va venir s’ajouter à toutes ces réglementations déjà en vigueur. À Batimat, l’idée sera d’aborder largement la manière avec laquelle rendre la construction plus vertueuse.

Le salon Batimat ouvrira ses portes à Paris, Porte de Versailles, du 30 septembre au 3 octobre prochain. Equipbaie - Metalexpo occupera les Pavillons 4, 5 et 6.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L