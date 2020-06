Artisans du bâtiment, que vous soyez déjà client d’un site d’intermédiation comme helloArtisan ou que vous découvriez le fonctionnement de la mise en relation digitale entre les particuliers et vous-même, plusieurs choses sont à savoir. Et la première d’entre elles est que le site auquel vous vous êtes abonnés pour recevoir des demandes de particuliers soit particulièrement attractif. C’est pour cela qu’helloArtisan évolue très régulièrement. Présentation de la toute nouvelle version...

Vous connaissez probablement les sites de mise en relation « digitale » entre les particuliers porteurs de projets de travaux et les artisans du bâtiment. helloArtisan est un de ceux-là. Rappelons-en le principe pour celles et ceux qui le découvrent...

Trouver des clients sur le web est difficile

Vous dirigez une entreprise du bâtiment avec une clientèle de particuliers, pour qui vous effectuez des travaux de rénovation de leur maison ou de leur appartement, quel que soit votre corps de métier. Vous savez qu’il y a des périodes où les demandes arrivent toutes seules et où le bouche-à-oreille suffit. Il y a d’autres périodes ou le carnet de commandes se rétrécit, pendant une période de crise sanitaire comme celle du Covid-19 par exemple.

L’inscription à un site comme helloArtisan vous permet de lisser votre carnet de commandes et d’être toujours sûr d’avoir une activité régulière. Mieux, si vous avez un trou dans votre planning parce qu’un maître d’ouvrage public ou privé, une collectivité locale vous a fait faux bond, vous pouvez trouver très rapidement des chantiers chez les particuliers.

Pourtant helloArtisan y arrive

Mais pour arriver à cela, helloArtisan doit être en permanence en prospection de contacts qui cherchent un artisan. Ces « contacts » sont des particuliers qui ont des travaux à faire chez eux et se recrutent sur le web où 7 personnes sur 10 lancent maintenant leur recherche d’entreprise du bâtiment. Et si vous avez essayé de monter votre site d’entreprise ou de créer votre page Facebook, qui sont des outils importants pour vous présenter, vous savez que ça n’apporte malheureusement que très peu d’affaires, malgré le temps qu’il faut y consacrer.

Comment fait helloArtisan ?

helloArtisan arrive à vous fournir de manière régulière un nombre de prospects significatif parce qu’il sait comment trouver votre futur client. Pour cela pas de secret, il faut donner une information complète, régulière et renouvelée au particulier, qu’il le faut le faire rêver sur le résultat de ses futurs travaux. Bref il faut l’informer et l’aider à concrétiser son projet, comme le font les revues de décoration ou de travaux. Et il faut le faire 365 jours par an, en travaillant en permanence sa reconnaissance par les principaux moteurs de recherche, Google et Qwant en tête. Regardons ça dans le détail.

Nouveau site = nouveau guide de travaux et guide de prix

De tels guides régulièrement mis à jour présentant aux particuliers les nouveautés, les informations du moment (piscine à la fin de l’hiver, chauffage pendant l’été et à l’automne, etc.), les budgets nécessaires afin qu’il ne sous-estime pas le prix de ses futurs travaux. De lui donner une idée des budgets nécessaires, afin qu’il ait une idée générale du budget à engager.

Nouvelles tendances travaux et idées déco

helloArtisan informe vos futurs clients sur les dernières inspirations pour la déco de leur appartement, sur la rénovation et l’isolation de leur maison, sur le choix des harmonies des couleurs tendances, les aménagements de leur intérieur, mais aussi sur le bon choix du mode de chauffage pour le remplacement de la vieille chaudière au fuel… Là encore il s’agit d’être présent sur toutes les recherches.

Des projets Avant / Après

Avant/Après est l'une des rubriques les plus lues lors de l’achat d’un bien, lors de la rénovation d’une maison de vacances ou de l’investissement dans un nouveau logement. Les espaces qu’un jeune couple désire ne sont plus ceux dont leurs parents rêvaient... le nouveau site helloArtisan fourmille d’idées à prendre, de conseils d’aménagement pour petits et grands espaces. Il y a aussi des choix déco pour faire du projet de rénovation un succès !

Un seul objectif, confier les travaux à un artisan.

Et à chaque fois, le site les ramène vers vous. L’objectif est de leur donner envie de faire faire leurs travaux par un artisan ou une entreprise du bâtiment ayant pignon sur rue. Pas de bricolage, pas de solution biscornue, le site a pour seul objectif que le particulier vous contacte pour vous confier ses travaux, si vous êtes inscrit sur la plateforme.

Des particuliers sécurisés

Pour assurer votre sécurité lors de vos déplacements chez le particulier, nous avons lancé la charte d’engagement : #lesbongestes. Cette charte a été créée afin de rassurer le particulier sur le fait que vous respectez les directrices sanitaires ainsi que tous les gestes barrières indispensables à votre sécurité et à celle de vos futurs clients pendant la crise du Coronavirus, qui promet d’être longue. Ils doivent pouvoir vous recevoir sans crainte.

Un nouvel Espace Artisan, pour être le premier chez vos clients

Cerise sur le gâteau, l’espace Artisans bouge et les abonnés au service disposent d’un nouvel accès à leur compte dans leur espace artisan. Si vous êtes client ou si vous le devenez dans les prochains jours, vous disposerez d’une nouvelle interface plus simple, plus pratique et plus claire pour gérer vos contacts.

Profitons-en pour vous rappeler le seul vrai SECRET de la gestion des prospects sur internet : Soyez toujours parmi les premiers à les contacter, appelez-les très vite et insistez si vous ne les avez pas au premier appel. Un particulier qui fait une demande de contact via Internet s’attend à être contacté très vite. Si vous attendez 24 ou 48 heures, cela risque d’être trop tard. Et si vous avez peur de ne pas y arriver, confiez la prise de rendez-vous à l’équipe d’helloArtisan, qui sait parfaitement faire ça pour vous.

Si vous êtes parmi les premiers vous multiplierez par trois les chances de signer.

Alors, à bientôt sur la plateforme...

