Créé en 2009, le Groupe Ben Touch est notamment la maison-mère de Technitoit, le n°1 Français de la rénovation de l’habitat, et de Pr. Phobe, une société spécialisée dans la recherche et la commercialisation de produits innovants et écologiques de protection des surfaces pour les professionnels et les particuliers.

Comment changer notre mode de vie et notre façon de consommer ? Comment retarder au maximum le vieillissement des objets, surfaces et matériaux ? Comment réduire considérablement nos déchets avec des produits écologiques ? Grâce à l’innovation, encore et toujours. Et pas seulement via notre laboratoire R&D.

Depuis sa création en 2009, le Groupe Ben Touch s’évertue à participer aux enjeux environnementaux qui jalonneront notre futur.

Nos équipes ont adopté une attitude écoresponsable et peuvent s’appuyer sur des dirigeants soucieux de faire évoluer les mentalités. Innover pour mieux consommer : c’est la clé pour façonner le monde de demain en axant nos recherches sur des produits innovants et respectueux de l’environnement.

Avec ses structures fortes et solides, Ben Touch s’affirme comme un acteur ambitieux ouvert à toutes propositions de développement et de croissance.

Ben Touch est porté en permanence sur l’innovation et l’écologie, son ADN depuis sa création, dans tous les secteurs d’activités.

Axe prioritaire de notre développement, l’écologie est un enjeu majeur pour notre avenir.

L’élaboration de nouveaux produits écologiques de protection des surfaces est l’ambition des chercheurs de notre laboratoire au quotidien.