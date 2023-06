Travaux d’entretien de sa maison : comment bien traiter et protéger sa façade et sa toiture ?

Les ennemis de la façade et de la toiture

Au fil du temps, une façade, comme une toiture, perd de son éclat et des détériorations apparaissent. Si elles affectent l’apparence d’une maison, elles peuvent également avoir un effet négatif sur son étanchéité et le confort global de ses occupants.



Il est donc très important d’identifier et de reconnaître les différentes problématiques auxquelles on peut faire face afin d’agir rapidement et de la manière la plus adaptée en choisissant le bon traitement et la bonne protection de façade et de toiture.



Parmi les différentes agressions extérieures, on retrouve la pollution urbaine, les mousses, lichens et autres végétaux, les moisissures et champignons, l’effritement des peintures ou encore la dégradation des joints. L’humidité représente l’ennemi principal d’une maison, remontant par le sol et s’infiltrant par le toit.

Les différents types de traitement à appliquer

Pour lutter contre ces désagréments, plusieurs types de traitements existent.



Pour la façade, l'application d’un traitement hydrofuge protège durablement. Il permet de boucher les microfissures, d’empêcher le développement des végétaux et de limiter les salissures tout en préservant l’aspect de la façade.



Il est aussi possible d’opter pour un traitement anticryptogamique de la façade et se prémunir ainsi contre toutes les bactéries, mousses, algues, champignons, etc.



Pour la toiture, il existe des traitements antimousse, hydrofuges, fongicides, antipollution ou insecticides. Ils permettent d’éviter l’apparition de spores, de graines et de racines et de rendre la toiture imperméable.



Enfin, on peut procéder à la recoloration de sa toiture grâce à une peinture spécifique à appliquer après les traitements de protection ou en ajoutant un colorant directement au traitement.



Il est important de choisir des produits adaptés au type de toiture (tuiles, ardoises, bois, zinc, polycarbonate ou acier).

Les étapes à suivre pour un résultat optimal

Même si les travaux de traitement et de protection sont à la portée de tous, il est essentiel de suivre quelques étapes pour un résultat performant.

Préparation et nettoyage : avant d’entamer tout traitement ou protection, il faut bien nettoyer les façades et les toitures pour éliminer la saleté, les débris et les moisissures. Si des fissures sont présentes, il est important de les réparer avant de procéder à un traitement ou une protection.

Application du traitement : une fois les surfaces nettoyées, le traitement adapté peut être appliqué. Il existe un large choix de produits pour tout type de façade et de toiture.

Protection : une fois que le traitement a été appliqué, il faut protéger la surface pour prolonger sa durée de vie. Cela peut inclure l'application d'un scellant ou d'un revêtement protecteur.

Ces opérations de traitement et de protection des façades et toitures peuvent être entièrement réalisées par un particulier en se renseignant au préalable sur les bonnes techniques et les bons produits et en appliquant les consignes de sécurité adéquates. Une entreprise spécialisée peut cependant prendre en charge ces travaux pour un gain de temps.

