Le logiciel illiPro est l’outil dédié pour tout professionnel souhaitant réaliser facilement et rapidement l’étude complète d’une installation électrique.



De l’édition du devis client au calcul des différents coûts, illiPro offre une aide et un accompagnement complet pour faciliter la réalisation de travaux électriques.



Totalement gratuit, le logiciel est compatible avec les ordinateurs équipés de Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel. Aucun abonnement nécessaire, les mises à jour sont également gratuites. Sa conception intuitive permet une prise en main et une maîtrise rapides de toutes ses fonctionnalités.

Quels que soient les travaux envisagés, de petite ou de grande envergure, illiPro permet de choisir pièce par pièce le matériel à utiliser, tel que les interrupteurs, les prises de courant, les chargeurs USB ou encore la domotique. Il traite ensuite ces informations pour calculer la câblage et les disjoncteurs de protections nécessaires, en prenant en compte toutes les normes en vigueur.



Avec le logiciel gratuit illiPro, il est également possible de choisir l’appareillage électrique pour répondre aux demandes des clients et de réaliser le schéma du tableau électrique qui pourra être fourni au client.



La liste de matériel et le devis générés par le logiciel sont ensuite transmis facilement au distributeur et au client pour un gain de productivité unique.



