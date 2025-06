REV-ECO 4 : machine à talocher les enduits et à brosser les joints de pierres

REV-ECO 4. La plus vendue des machines à talocher les enduits de sa catégorie depuis 1982, elle bénéficie d’une avance technologique et des brevets qui en font la plus légère du marché.

Talochage des enduits traditionnels, monocouches, plâtre, sols, plafonds, brossage des joints de pierre.

Rendement 50/60 m²/h.

Gain de temps

Qualité de finition

Confort d’utilisation, moins d’effort et de fatigue.

Livrée avec une éponge blanche, une bleue, une marron, 1 disque vinyle rouge, sa caisse de rangement, 15 ml de câble qui alimente l’eau et l’électricité 48 volts.

En option, manche pour talocher les sols, support pour plafond, disque 4 lames, brosse métallique.