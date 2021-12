Manchon coupe feu / Promastop U

Diplômé de l’Université de Louvain et de la London School of Economics, cet Ingénieur de Gestion débute une carrière internationale chez McKinsey. Après 7 années comme chargé de missions au sein du bureau de conseil en management, dont 2 années détaché à la Société Européenne des Satellites (SES), il intègre en 2006 la société de Bâtiment et Travaux Publics Torrescamara en tant que Directeur du Développement. Dans un environnement très compétitif, il se consacre à l’adjudication de chantiers en Espagne, en Amérique Latine et au Moyen Orient et, en 2008, il crée et dirige la filiale ferroviaire Logitren.