Kamp C est le Centre pour la Durabilité et l'Innovation en Construction de la Province d'Anvers. Dans le cadre du projet C3PO (« Co-creatie : 3D-Printen met Ondernemingen »), Kamp C joue un rôle de pionnier et construit actuellement une maison entière en impression 3D. Recticel Insulation participe également à ce projet innovant et livre l'isolation.