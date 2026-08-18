Chauffage 2012

Pompe Chaudière SUNNY FLOWATCH ®
Nouveauté 2010, cette pompe a été spécialement développée pour les chaudières à condensation jusqu’à 60 kw. Elle peut également être utilisée pour les climatiseurs dont la puissance frigorifique n’excède...
Thématique du 3 septembre au 16 septembre
Nouveauté 2010, cette pompe a été spécialement développée pour les chaudières à condensation jusqu’à 60 kw. Elle peut également être utilisée pour les climatiseurs dont la puissance frigorifique n’excède...
Plus la résolution de votre caméra est importante et plus les différences seront visibles. Grâce à la technologie révolutionnaire de "Super Résolution*",...
UNIQUE ! Pour les professionnels du chauffage ! Respectez facilement le DTU pour la 1ère mise en chauffe des planchers chauffants sur chape fluide et traditionnelle, grâce avec la "chaudière...
• Système de production d’ECS associant une pompe à chaleur air / eau et un extracteur vmc C4. • Récupération de 100% des calories de l’air extrait pour chauffer l’eau. • Jusqu’à 60% d’économie sur...
Vous et votre foyer : pour des feux éco-responsables… Convaincus que les enjeux écologiques actuels et à venir doivent piloter la recherche & le développement de nos produits, nous avons conçu le foyer...
Le chauffage électrique s’est perfectionné et a beaucoup évolué depuis les années 70 pour devenir l’un des équipements de confort les plus avantageux : entretien réduit, facilité d’utilisation et d’installation,...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.